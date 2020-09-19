大陸山東威海市定遠艦遺址第二期水下考古調查工作再有新進展，國家文物局水下文化遺產保護中心19日通報，考古隊成功把一塊重約18噸的定遠艦鐵甲吊出水面，是大陸已打撈出水唯一一塊北洋海軍鐵甲艦護防裝甲。

據《東網》報導，定遠艦鐵甲為康邦鐵甲，即鋼面熟鐵甲的複合裝甲。此次發現的鐵甲為一整塊，長2.86米、寬2.60米、厚0.33米，重約18噸，是定遠鐵甲艦身份的關鍵證據。

考古隊經過10多小時的清淤、穿纜、起吊等環節，才成功將這塊定遠艦鐵甲起吊出水，讓世人再次目睹鐵甲的真容。目前，該鐵甲經測繪記錄後，正存放在專門修建的文保室脫鹽池內進行保護處理。

定遠艦水下考古調查項目領隊周春水指出，清代北洋海軍旗艦定遠艦在甲午戰爭中，憑借其超強的鐵甲防護能力，面對日艦圍攻，屹立不退；此次定遠艦鐵甲出水，成為甲午戰爭實物證據，是教育警醒國人的最好教材。

(中時新聞網)