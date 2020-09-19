衛福部長陳時中日前接受專訪時稱，吃豬睪丸體力會變好、變聰明，被台北市長柯文哲認為失言，但陳時中今天回應是「民俗講法」，更將此事推稱「那就是我的長輩失言啊」。對此，台北市議員徐巧芯今傍晚回擊，「下次長輩說吃香灰、喝符水治病，也要推廣嗎？」。

徐巧芯今19日在臉書貼文表示，其實陳時中部長大可以說這是「客套話」或者「開玩笑」，並且說未來會注意「衛福部長身份」與發言就好了。但他偏要再嘴一個「若說這是失言，那就是指我的長輩失言」。

徐巧芯認為，話不是這麼說，「陳部長，你的長輩是衛福部長嗎？你的長輩的發言會擴及到社會大眾嗎？不是也不會。那話是你說的，請不要推給長輩！謝謝」。

她也指出，「衛福部長需要給大眾正確的衛教知識，就算是長輩這麼說，陳時中對大眾公開發言的時候，也必須依照專業判斷說話。否則這次是「吃豬睪丸會變聰明」，那下次長輩說吃香灰、喝符水治病呢？你也要推廣嗎？不會吧。

最後，徐巧心也開酸，還以爲是衛福部長陳時中呢，原來是「民俗專家陳時中，本來是小事，簡單圓一下也沒什麼，但這一個回應，是真正的失言了」。

(中時新聞網)