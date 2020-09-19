紙風車劇團19日在高雄美濃區演出《雞城故事》。（紙風車劇團提供）

紙風車劇團19日在高雄美濃區演出《雞城故事》。（紙風車劇團提供）

雖然上半年遭逢火劫，紙風車劇團仍堅持不懈，立刻投入各地巡迴演出，將劇院規格搬到戶外野台，全民共享。19日更分為兩組人馬，分別到桃園龜山區演出《武松打虎》，及高雄美濃區演出《雞城故事》，許多觀眾攜家帶眷，觀賞演出。

紙風車劇團日前慘遭祝融，近30年的珍貴佈景與道具幾乎全毀，損失慘重，團長任建誠表示，這些老觀眾愛看的作品，遭逢火劫之後，這次每部作品的道具布景，都是全新製作。遇上重大變故，每一齣舊作， 都要更精進，不只是重建，而是要比以前做得更好，更有創意，一切都要更提升。

在桃園市龜山區演出的《武松打虎》，在義美食品邀約下，和桃園三大宮廟景福宮、三聖宮、慈護宮合作，廟方自接獲訊息之後，三宮廟更達成協議，設紅壇請桃園大廟景福宮開漳聖王、桃園明倫三聖宮關聖帝君、桃園媽慈護宮天上聖母，和觀眾一起看戲，祈求國泰民安。

《武松打虎》演出，重現早期台灣社會廟會準備的熱鬧情景，及共同合作的情感交流。桃園大廟景福宮主委簡征潭表示：「這次是第一次三宮一起舉辦這樣的活動，很特別的經驗。」演出時，許多大小朋友爭相和老虎玩偶合照，十分熱鬧。

由交通部觀光局舉辦的「2020小鎮遊戲趣2.0」，邀請紙風車劇團等表演團隊來到小鎮演出。紙風車19日在高雄市美濃區美濃國中上演的《雞城故事》，是改編自西方經典劇作《西城故事》及《羅密歐與茱麗葉》的兒童版歌舞音樂劇。

故事描述雞頭城裡總是互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，為了爭奪早安雞的頭銜相互較勁。爭著要當早安雞的兩大家族新生代，只在乎頭銜，反而忽略「榮譽」代表著「 責任」。雞頭城有個「狗眼石」，是當年雞族打敗狗族「勝利」的象徵，然而狗眼石的傳說，將在雞頭城掀起一場風暴。

(中時 )