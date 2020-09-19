在密閉車上睡覺是相當危險的行為，來自馬來西亞的4名女大生，相約一起出去玩，返回途中因為太疲累，4人決定把車先停在加油站內，並稍作休息，結果卻吸入太多廢氣，導致其中一名女大生當場死亡，另外2名送醫搶救後不治，造成3死1傷悲劇。

這4名就讀藥劑學系的女大生，日前相約開車到檳城玩，返程期間決定開車到吉打州雙溪大年市，由於開夜車太累，4人加完油，決定先將車停在加油站裡，打算休息小睡，沒想到4人在車內吸入過多廢氣，全部中毒昏迷。

Kejadian memilukan awal pagi ini di Shell Samagagah Lebuhraya PLUS hala utara. Dilaporkan dua orang wanita meninggal... 由 Penang Kini 發佈於 2020年9月16日 星期三

根據外媒報導，技術人員事發後檢查該輛汽車，發現排氣管發出很大聲響以及濃煙，初步懷疑車子的排氣管應該有地方洩漏，導致煙霧吸進車內，一氧化碳濃度大幅增加，導致意外發生。

一般來說，車子發動但停駛情況下，若窗戶沒打開，車內外空氣難以對流，發動機長時間運轉，排出一氧化碳，可能就會逐漸聚集在車裡，由於一氧化碳無色無味，中毒者很難發現，輕度就會引起頭痛、四肢無力；嚴重的話恐怕會在3至5分鐘內，引發心臟缺氧、心肌梗塞及肌肉壓迫壞死等，導致休克、死亡。

(中時新聞網)