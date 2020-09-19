馬禮遜美國學校參訪文化派出所（圖／新北警提供）

昨（18）日上午新北市馬禮遜美國學校特別安排戶外教學活動，由學校校長、主任及老師帶著小朋友一行約20人參訪文化派出所，活動期間分局外事警察透過簡單詼諧提問與小朋友們互動，介紹台灣波麗士在治安、交通等具體勤務作為，引起小小波麗士興趣。

只見童言童語迴盪一向嚴肅的派出所，其次也簡單介紹台灣警察的制式裝備，例如防彈背心、防彈盾牌、頭盔、反光背心、指揮棒等，讓小朋友們體驗，面對各式各樣的警用裝備讓孩子們的好奇心此起彼落。

另外，交通分隊也向孩童們宣導交通安全觀念，特別是行經路口應該要停看聽，不隨意穿越避免危險。而在警用大重機的體驗部分，也是活動的最高潮，小小波麗士們一個個有秩序的騎上機車，帥氣模樣破表，而老師們也是相機猛拍這群孩童，瞬間氣氛熱絡到最高點。

馬禮遜美國學校的師生們對於這次的參訪活動從頭到尾開心的臉龐洋溢不絕，對於台灣警察威嚴形象外，更見最親民也是最溫馨的一面，大讚台灣的警察真的好讚，儼然就是另類台美警政與文化交流！

(中時新聞網)