台灣「糖尿病時鐘」越走越快！最新資料顯示，每年新增16萬名糖尿病患者，平均每3分鐘就新增1人確診，平均每2位糖尿病患中，就有1人是65歲以上老人。

除了高齡化之外，糖尿病年輕化也成為趨勢，近年20至40歲年輕族群確診糖尿病的比率也快速上升，與生活作息不正常、偏好甜食和精緻化飲食等因素有關。

中華民國糖尿病衛教學會理事長杜思德表示，要想達到理想的控糖目標，健康生活及飲食，以及運動為主要關鍵，適當的藥物治療則可發揮事半功倍之效。

目前治療糖尿病的藥物種類眾多，各有不同的機轉，像是磺醯尿素類藥物（Sulfonylurea）能促進胰島素分泌；雙胍類藥物（Biguanide）能避免血糖高時繼續釋放肝醣、增加胰島素的敏感性。

至於第2型鈉－葡萄糖轉運蛋白抑制劑類藥品（SGLT2 inhibitor）能促進腎臟排出糖份，其中腸泌素（GLP-1 RAs）則可幫助8成病友將糖化血色素控制在7以下，保護心血管健康，降低共病風險，還能減輕體重。

最新《國際糖尿病治療指引》，就將腸泌素列為控糖達標的好幫手，如果糖友合併動脈粥樣硬化等心血管疾病，建議使用這類藥物。

家庭醫學科醫師陳宏麟指出，目前腸泌素有不同劑型，例如，每周1次、每天1次和每天2次等，建議病友與醫師充分討論，找出適合個人的最佳控糖之道，翻轉血糖人生。

「糖尿病不單純只是糖尿病」杜思德說，糖友罹患心血管疾病、心臟衰竭風險比一般人高出許多，為此，糖友應該謹慎控糖，讓飯前血糖、飯後血糖、糖化血色素均達標，如有三高慢性疾病，務必規律用藥，定期回診。

(中時新聞網)