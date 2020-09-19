任賢齊今晚在台北國際會議中心舉辦演唱會，尾聲倒數第二首歌特別選唱〈我是一隻小小鳥〉，唱完這首歌他解釋將這首放進歌單的原因，沒想到突然情緒崩潰、淚流不止，他哽咽難過地說：「這首歌，是我小師弟鴻升很喜歡的一首歌，很可惜！天帶他走了，不行，我知道他在天上看我，看我有沒有唱好，不好意思，謝謝大家！」台下歌迷也忍不住落淚，氣氛哀傷。

任賢齊圈內人緣極好，演唱會後台擺滿花籃，包括李宗盛、周華健、張清芳、蘇慧倫、謝金燕及張信哲等人表達祝賀，其中最特別是五月天送上的甘蔗禮籃，五月天之前曾幽默表示要讓小齊哥唱〈對摺〉時，在台上表演「摺甘蔗」，今果真送來甘蔗，任賢齊笑說：「我會好好給你們五個對摺再對摺。」

演唱會配合政府防疫政策，進場測量額溫並全程戴口罩，任賢齊有感而發表示，能在疫情期間開唱倍感珍貴，「雖然大家戴著口罩，但我從你們眼角看見大家的笑容，謝謝你們辛苦了，你們就像天使一樣呵護著我」！任賢齊明天還有一場演出，2天共6000張門票完售，票房總計1620萬。

(中時 )