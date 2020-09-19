藝人黃鴻升(小鬼)16日猝逝，留給親友、粉絲無限哀傷。小鬼學生時最愛的北投冰店老闆娘，獨家接受《中時新聞網》悲痛表示「從小看他長大。」

小鬼最愛吃北投中和街上這家綿綿冰。（照片/游定剛 拍攝）

從小就是學校風雲人物的小鬼，當年更以第一名成績考上華岡藝校，而後進入演藝圈，跨足唱片、戲劇、綜藝，更在主持上表現亮眼，曾兩度入圍金鐘獎。鏡頭前，給人陽光、開朗形象，深受不少觀眾喜愛。

老闆娘透露，小鬼最愛吃芒果或綠豆口味的綿綿冰。（照片/游定剛 拍攝）

據了解，土生土長北投人的小鬼，小學就讀逸仙國小，國中則唸新民國中，皆在同一學區，放學後，最愛和同學去復興公園對面一家冰店報到。

《中時新聞網》記者(19日)循線找到，位在新北投中和街上北極熊綿綿冰，老闆娘表示，實在很難過與不捨，他是我從小看到大的孩子，回憶起，學生時期的小鬼就很客氣、低調，就算進入演藝圈後一樣親切有禮，時常看到他回來探望阿嬤。老闆娘更透露他最愛吃芒果口味，但因有季節限定，吃不到就會吃綠豆的。

(中時新聞網)