台南將於20204年迎接建城400年，今年周末文化講座共4場，規畫主題緊扣2024年，18世紀是形塑清代台南城市面貌最重要時期，其中，蔣允焄和蔣元樞貢獻最大，2020年周末文化講座19日邀中研院台史所陳冠妃博士以「四研蔣公子」為題，討論乾隆時期府城建設，吸引大批對台南在地文史有興趣的民眾前來參與，為防疫生活平添不少知性。

民間傳說往往是歷史故事的轉形，在台南，傳說依附最多的主人翁無疑是鄭成功，其次就屬清代台灣知府「蔣公子」了。

18世紀是形塑清代台南城市面貌最重要時期，其中，蔣允焄和蔣元樞貢獻最大，其所建設的各式建築不僅表現官員自身的選擇與意志，也對府城紳商和地方社會產生實質的影響與意義

透過台灣知府蔣允焄於乾隆31年（1766）刊印的《東瀛紀典》，爬梳蔣允焄的仕宦經歷以及其在台南的形象，民眾對於18世紀府城有更進一步認識。無論是城內辛勤工作的清朝各級文武官員如何佈置其工作場所，或建立與調整能滿足其行政、防衛、交通和經濟需要的空間結構等面向議題，都在講座中以深入淺出的方式探討。

《東瀛紀典》與《重修臺郡各建築圖說》等材料，分析18世紀任職於帝國邊疆行政中心的地方官員如何以圖像及文字表達其認知中官方行政及禮儀空間的理想樣貌，進而影響了我們對清代臺南歷史空間的認識。

今年周末文化講座共4場，規畫主題緊扣2024年，先由成大考古所劉益昌教授帶領大家思考熱蘭遮城400年意義，再由中研院台史所鄭維中副研究員探討1624-1662年的大員港市，今第三場的乾隆時期府城，以及11月7日由中研院台史所林玉茹研究院壓軸的19世紀南北消費差異，每場都是精彩可期的知識饗宴，對府城歷史有興趣的民眾千萬不要錯過。

(中時 )