美國以「堡壘台灣」為代號，傳將出售7項武器給台灣，我國防部對此表示，這是媒體臆測。國際情勢專家賴岳謙認為，買了這些武器，只會消耗台灣的財庫，卻不會消耗大陸的軍力。

賴岳謙在《寰宇全視界》節目中指出，「堡壘」到底是軍事專業，還是非軍事專業。因為這個不是軍事專業，因為買了這些武器或是給了這些武器，它頂多就是多消耗中國大陸的火力而已，但連軍力都不會消耗，卻會消耗台灣的財庫、台灣的戰鬥員。

政大外交系副教授黃奎博則表示，傳美國將售台7項軍購案，估計大概要新台幣2000億左右，加上過去四年的4000億台幣，加起來約6000億。也就是說，短短不到五年，我們已經承諾或者付出給美國6000億的錢。而國防部一年的預算3000多億一點點，如此一來，幾乎我們國防部整整兩年的預算，就是買美國這些軍火。

黃奎博認為，台灣一定要加強我們的防衛，但是我們要有一個聰明防衛。像我們到底要加強哪些東西，美國給我們這一個所謂的「堡壘」台灣，他覺得若真的買下去，到底對解放軍有多少遲滯牽制、甚至是消耗它的作用。

(中時新聞網)