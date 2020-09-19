隨著外食族增多，自助餐也越來越受歡迎，但價格爭議也時有所聞。一名網友貼出朋友夾的素食餐照片，表示自己一看到估計大約60元，一問價格後讓他傻眼，直呼太黑，「祝店家早日倒閉」，網友看到也笑翻「難道有誦經加持過？」

網友在臉書《爆怨公社》PO文，表示朋友傳了一張素食餐照片給他，問「猜猜多少錢」，透過照片可以看到，朋友夾了咖哩、紅蘿蔔絲與瓠瓜，加上一碗炒麵，他看完後估計60元左右，未料朋友回答「149元」，讓他傻眼。

朋友傳照片問原PO「猜猜多少錢」，原PO原本估計60元，朋友卻說是149，引發網友熱議 (圖／爆怨公社)

原PO直呼太黑，表示「我來幫你貼爆怨」，指出這是一家新開的素食餐廳，更在文末祝福「店家早日倒閉」。

網友見狀紛紛留言：「求地址，避免踩雷」、「這樣149，是有住持誦經加持過？」、「素食=貴」、「素食餐廳很多都秤重，之前不知道跑去吃，結帳180都快哭了」、「素食店正常發揮」、「你不知道素食是高級食物嗎」、「以前人吃不起肉，現代人吃不起素食」、「炒麵？我以為是醬油拌麵」。

(中時新聞網)