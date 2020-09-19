針對美豬爭議，立法院18日邀請行政院長蘇貞昌進行專案報告，國民黨立委蔣萬安批民進黨政府標準不一、欺騙人民，蘇貞昌反問「你有吃美國豬嗎？」、「所以你有出事嗎？」蔣萬安疑停頓了一下。筆名「人渣文本」的輔大助理教授周偉航表示，若是他會這樣回應：一咬下去，渾身不對勁，差點腳軟倒在地上抖，是因為太難吃。他這「完爆」說法讓網友笑炸。

人渣文本晚間在臉書表示，蔣萬安被蘇貞昌突然問倒，今天很多人在討論到底如何回應才對。由於他沒去過美國，所以不知道美豬吃起來怎樣；不過日本好樣也有瘦肉精豬肉，所以去日本時偶爾會吃到。

人渣文本說，如果是問他吃瘦肉精豬肉有怎麼樣嗎？他會說：吼，一咬下去，渾身不對勁，差點腳軟倒在地上抖。院長：....是因為太難吃嗎？「人渣文本」：對。

住在日本的網友認為，「我們一家在日本吃20幾年了也沒問題啊！而且生了3個兒子，都是在頂尖大學，完全沒問題！」

美國網友也表示，「我住美國快20年了，美國豬肉跟台灣豬肉一樣，品質決定好不好吃。有些超市的美國豬肉就不好吃，三層肉整塊都是油，一點瘦肉都沒有。其實美國豬肉吃起來跟台灣豬肉味道差不多，煮的過程加入蔥、薑、蒜、酒跟醬油這麼多重口味的配料去腥，還能有什麼腥味？美國豬肉跟台灣豬肉最大的不同是油脂分布量不同，你習慣的豬肉部位，可能脂肪多了或是少了，造成口感會不同，僅此而已。」

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時新聞網)