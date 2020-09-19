立委蔣萬安有「立院男神」之稱，被藍營支持者寄予厚望，視為下屆台北市長「必勝人選」。對此，台北市議員王鴻薇表示，最近她看到曾與蔣競選過立委的新境界文教基金會副執行長吳怡農勤跑地方行程，是不是因為吳認定蔣一定能當選台北市長，所以提前開始準備立委選戰？

王鴻薇19日在臉書上表示，本周北松山區各里開始舉辦中秋活動，因為是大節日，立委，議員各自勤跑。今天來了一個帥哥，大家不陌生，但非選舉期間來了一個非現任民代總是引人側目。

王鴻薇指出，吳怡農為什麼這麼早開始跑起地方行程，而且送扇子，這是為立委在暖身嗎？她還和民進黨的議員討論，是不是吳怡農認為蔣萬安一定會當台北市長？所以這麼早就開始為自己的立委在準備。

網友們也留言回應，「因為這樣就不會有其他人跟他比顏值啊，第一次選民覺得萬安比較帥啊」、「自認為帥！但肚子裡沒墨水！有用嗎」、「鴻薇議員，這個你叫他帥哥?把我們韓總放哪裡」。

此外，吳怡農也是被外界看好能代表民進黨出戰2022北市選戰的人選，但日前他也表示，兩年後會盡全力輔選，而他本人不會選市長。

(中時新聞網)