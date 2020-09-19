台灣夏天越來越熱，民眾開冷氣時間也不斷增長，換來的就是電費帳單直線上升。一名女網友表示，自己以前每天吹8到12小時，電費帳單高達4000，換了變頻冷氣之後，收到的帳單數字讓她傻了一下，直呼超開心。

女網友在臉書《爆怨公社》PO出自己帳單，表示以前冷氣實在太耗電，電費太高，跑去換一級變頻冷氣，之後全天24小時爽吹，沒在關機，卻看到社團有許多人說變頻冷氣根本沒用，讓她擔心不已，直呼完蛋了，收到帳單那刻就GG。

未料帳單送達後，她一看出乎意料，費用僅要1647元，讓她又驚又喜，直呼好值得。網友看到後也紛紛留言：「求冷氣品牌」、「這電費也太誇張」、「根本便宜到爆」、「台電要來查電表了」。

原PO透露，自己這台冷氣裝到好，一共花了36K，她也分享訣竅，表示自己覺得關鍵不在品牌，而是「噸數」，噸數要足夠才能省電。她也舉出自己朋友為例，朋友跟她裝同品牌的冷氣，電費卻高出她3倍以上，原因就在於自己住家6坪，冷氣2.5噸，朋友家8坪，冷氣卻僅1.8噸。

原PO表示，如果想省後續電費，一開始花錢裝冷氣就不要省，直上一級變頻冷氣，且噸數要足夠，後面繳電費才不會捶心肝。

(中時新聞網)