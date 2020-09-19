前高雄市長韓國瑜卸任後，很少公開露面，動向受到各界關注。最近他出席國政顧問團隊聚餐，有人喊話要韓參選國民黨主席。不過針對韓國瑜應該做什麼？陳揮文卻秒回，選台北市長。

資深媒體人尹乃菁在政論節目問說，韓國瑜要不要選國民黨主席？陳揮文馬上表示，當然不要啊！尹乃菁笑說，她覺得韓國瑜的動向，還是比較受到矚目。至於民眾黨主席、台北市長柯文哲未來的關注還有很多，最嚴重的就是，台北市長選舉之後，他的舞台在哪裡？他要保溫到2024年，真的很不容易。而針對韓國瑜應該作什麼？陳揮文馬上回說，「選台北市長」。

陳揮文表示，國民黨台北市議員游淑慧很厲害，質詢時竟要柯文哲站旁邊，還說她只質詢有做事的人，當場就把柯文哲晾在那邊。不過陳揮文也強調，高雄市議員比較會質詢，高市議員是怎麼羞辱韓國瑜的，反問你們不會羞辱柯文哲嗎？

國民黨副秘書長柯志恩則表示，韓市長現在應該還是沉潛的階段，不要把他每一句話、每一件事，都放大來做一個解讀。針對韓國瑜是否選黨主席，據了解，韓國瑜還在沉潛當中，不要幫他找工作。

(中時新聞網)