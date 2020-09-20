從日治時代開始的地主和佃農，憑藉一張手寫租約、世代傳承的地上物，三重這群老屋面對時代變遷的重建需求，讓這個都更故事超神奇展開。

從台北市民權西路一路向西，上台北橋往新北市方向，大橋在接近三重這端的右前方一棟深灰色、低調現代感的26層高樓「觀瀾」，拔地而起，與周圍老屋矮建物形成強烈對比，異常吸睛。

三重新地標！26層大樓拔地而起

「觀瀾」絕對是新北市複雜度名列前茅的都更案。昕彤建設創辦人、同時是建築師的劉致錚回憶，朋友多年前向3位地主買下土地，由於案子裡面早已有不少人馬前來插旗、不斷角力，多年來一直無法排除地上物談成都更，2014年劉致錚受朋友之託，接手差點胎死腹中的都更案。

原來，三重河邊北街的這塊基地，從日治時代開始就是農田，也是三重最早發展、最熱鬧的地方，所以用「開元里」命名。地主有田，找來佃農耕作，為了就近工作，佃農們向地主承租土地在農田旁蓋房，世世代代傳承，形成佃農後代有建物所有權，卻無土地所有權的窘況。當中不乏日治時代所興建的木造房，一共32棟，樓高1~4樓不等。

一位不動產相關人士說，這狀況要在古早時候建商的作法是：「放火，一把火燒了房子，就可以都更了。」顯見這個案子的難度。

前3個月劉致錚每天去現場報到，要搞清楚住戶、地主、承租戶們的關係，也嘗試傾聽大家的想法。他到處打招呼，卻沒有人理他，索性在旁邊搭起服務處，主動講解都更的權利範圍，久而久之，住戶們從不理不睬到點頭致意，然後小聊幾句，最後大談一個上午，甚至一位李媽媽還嚷嚷著要把女兒嫁給他。

一接觸才知道裡面的問題百百種，沒有經驗的代書還承作不來。劉致錚表示，首先要把家族的族譜翻出來，找到如何認定繼承關係、從屬關係等個人權利價值多少？比如十坪的木造房，評定現值已經變成零，連房屋稅都不用繳了，沒有人辦理繼承，可卻是家族20多人共有，需要每個人簽名蓋章，但有的在南部，有的在國外，有的死了。

還有一段插曲，早年有一戶佃農從南部找來童養媳，但最後佃農子愛上別人，並未娶童養媳，因此婚約取消。但佃農與童養媳的「養父女」關係並未中斷，仍有繼承權，前一陣子劉致錚下南部找到已故童養媳後來嫁的丈夫，她的家人才知道有這麼一段歷史。

最後劉致錚僅花了1年時間就將地上物整合完成，送件都更，跌破眾人眼鏡。劉致錚說，都更想要成功，沒有別的撇步，就是開誠布公、信任關係和彈性條件。有的建物所有權人得到了1坪換1坪的新房子，有的是將權力賣給了劉致錚。美中不足的是有個兩層樓地上權的角地釘子戶，獅子大開口說要多1倍簽約金，最終被畫出都更範圍，看著觀瀾一天天長高，悔不當初再找上里長幫忙，卻為時已晚。

(中時新聞網)