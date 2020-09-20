跟隨美國股市腳步，在科技股漲升過後，傳產股出現接棒補漲，尤其擁有漲價與缺貨題材的個股，代表至少短期產業景氣仍有持穩成長的空間，相對容易獲得市場資金青睞。

新冠肺炎疫情不僅改變全人類生活習慣，也讓所有人都一同見證史無前例的寬鬆貨幣政策，帶動股市在前仆後繼資金堆疊下而不斷奔馳，台灣加權指數終於創下歷史新高，近期雖然面臨眾多不確定因素，且成交量能萎縮，不過指數仍持穩於區間震盪以上格局，類股輪動格局不變，個股各依題材而表態。

疫情爆發之後，寬鬆資金所帶動的大幅彈升過程中，科技類股表現遠優於傳產股，不論是美國、台灣股市都出現相同狀況，不過股價漲多總會有進入整理的時候，隨著資金移轉與題材發酵，又或加上基本面轉佳的推波助瀾，傳產類股近期也有不少族群，陸續傳出漲價或缺貨的聲音，帶動股價落後補漲。

自行車大缺貨

對於傳產類股來說，今年其實並不好過，尤其是受到疫情嚴重衝擊的觀光、旅遊、飯店等，在觀光人數降至相當低檔，且短期之內恐仍難以恢復之下，除了依賴政府的補助與政策外，小型企業已是面臨生死存亡之際，然而，能夠掛牌的企業有一定規模經濟，也較具知名度與信賴感，熬過去或轉型仍將有機會再次茁壯。

有產業受害，當然會有產業受惠，傳產類股今年表現相對較佳的族群，是自行車與健身器材產業。運動器材受惠於宅經濟效應，岱宇營收截至八月為止，連續六個月寫下歷史新高紀錄，產線滿載並擴產應對，訂單能見度更已直達年底，且積極徵才、找地擴產，股價創下一四七．五元的歷史天價。

喬山上半年虧損二．六一億元、ＥＰＳ負○．八六元，不過家用產品銷售升溫，商用產品也展現強勁復甦力道，進入下半年傳統旺季，營運可望挑戰逐季攀高。Peloton銷售狀況優異，力山為其飛輪最大供應商、跑步機唯一供應商，營收已連續兩個月創下歷史新高，單季可望寫下歷史新紀錄。

自行車的巨大與美利達，就如台灣產業在國際間的縮影，從傳統自行車的紅海，進階到高毛利電動自行車的藍海，且因疫情反而導致電動自行車產業大行其道，根據歐洲最大、全球第二運動連鎖集團迪卡儂估計，歐洲整體銷量增加了二～三倍，而解封過後，在中國與美國銷量也大幅增加。

根據法人報告預估，二○二○～二三年，全球電動自行車銷量將超過一．三億輛，單二○二三年就將超過四○○○萬輛，創造二○○億美元以上產值。而歐洲自行車產業聯合會資料則顯示，去年歐洲進口七三○萬輛自行車和電動自行車，主要來自於台灣和柬埔寨，且高達四五～五○％零件是從亞洲進口。

自行車產業大熱銷，不過業者卻面臨缺料以及庫存水位過低，巧婦難為無米之炊的窘況，巨大縱然積極增加產能，其中匈牙利廠於七月起出貨並逐步提升產能，預估明年自十萬輛上調至三○輛，而後以每年增加十萬輛朝百萬輛邁進，不過遠水救不了近火，八月營收成長幅度趨緩，缺料問題恐將會延續至年底。

美利達同樣面臨難題，且由於投資結構不同，歐美銷售子公司並未顯現在集團合併營收當中，因此縱然目前在手訂單呈現大爆滿，且歐美與中國市場同樣呈現累計銷售成長六成的水準，不過營收可能相對保守，然而獲利卻將相對可觀。零組件的日馳、桂盟等，營運表現也聯袂明顯成長。

海運、水泥下半年看旺

歐美的消費旺季即將到來，在上半年鎖國封城之下，消費力道薄弱已久，很多商家都希望透過節日促銷而提振買氣，原先為了預防運價走跌的航運類股，尤其貨櫃航運商紛紛努力縮倉，有效維持運價，而在逐步解封過後，運力雖逐步恢復，不過需求更勝一籌，導致運價穩步上揚，帶動相關類股營運爆發。

由於擔心秋冬疫情再次爆發，運輸市場沸騰，包含歐洲、北美、南美等航線運價都走揚，日本最大貨櫃運輸商ONE執行長表示，航運業Ｖ型復甦，九月貨櫃運量已回升至疫情前水準，不僅將有利於長榮、陽明與萬海，承攬業的中菲行、台驊與捷迅亦同步受惠。

Drewry Shipping Consultants Ltd.原先預估航運企業今年恐虧損達三七億美元，然而隨著運費調漲，將預測調升至稅前利潤九十億美元，反較去年成長四成，且根據ＷＴＯ預測，今年全球貿易量僅將下降十三％，遠優於先前預估。貨櫃航商於過去五年整合與擴大合作，尤其三大聯盟相當自律，造就多贏的局面。

中國水泥價格自去年底高點一路下滑直至今年七月，然而在暴雨逐漸消退，加上進入傳統旺季，各區域報價止跌後彈升幅度約五～十％，中國市場占台泥與亞泥營收七成以上，台泥主要經營廣東、廣西與西南，亞泥則是華中與西南，預期隨著價格盤堅向上，下半年營運可望倒吃甘蔗。

除了中國市場漸入佳境外，台商回流、科技廠辦案量增加與政府公共工程，國內水泥與預拌混凝土需求持穩增加，價格也相對穩定，雖然占廠商比重約僅二～三成，不過也是穩定的營運來源。信大南京廠占營收六成，下半年逐步回溫，加上在台灣的營運持穩高檔，且積極活化資產，展望持續看好。

中國重建商機

洪災過後，中國重建工程加上基礎建設加緊腳步，帶動玻璃價格上揚，台玻表示，中國市場行情恢復到近二、三年的高檔，至年底前應可樂觀看待，不過上半年受疫情衝擊高於預期，全年能否轉虧為盈仍具不確定性。台玻今年起持續調整處分效率較差生產線與轉投資，中長期競爭力可望明顯提升。

重建商機延伸到建材、管材、家電等需求，加上亞洲石化廠陸續歲休，帶動塑化報價盤堅向上，其中ＡＢＳ利差擴大至歷史高檔，占成本六成的苯乙烯、二五％的丙烯與十五％的丁二烯，報價跟著走揚，有利台達化、國喬營運表現，此外，台聚、亞聚與聯成皆可一併留意。

國際鋼價全面上漲，全球最大鋼廠美國阿塞洛米塔爾、中國寶鋼與鞍鋼、越南河靜鋼接連調漲報價，中鋼董事長翁朝棟表示，看旺第四季鋼市前景，預期將對於十月中旬開盤的十一月盤價相當有利，鋼鐵類股出現族群性攻勢，東鋼、中鴻、豐興、燁輝等都相對強勢。

《先探投資週刊2109期》

(中時新聞網)