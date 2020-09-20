亞洲藏壽司上櫃掛牌，股價不如預期。（翻攝官網）

亞洲藏壽司17日掛牌後，股價沒有興櫃時表現出色，周五（18日）獲利了結賣壓出籠，跌破百元大關。有投資人勇敢搶進10張，沒想到一天就慘虧，自嘲吃了一頓12萬的「空氣壽司」；分析師認為，藏壽司屬於短空長多，若投資人有疑慮就停損，若不砍掉就要抱到明年，才有機會解套。

藏壽司上周開放抽籤吸引超過51.1萬人申購，中籤率僅0.3％ ，也帶動興櫃股價連日大漲，甚至一度衝上325元天價，17日以每股55元掛牌，雖然最高上漲至120.5元，但周五賣壓湧現，盤中重挫14.81％，終場收在93.7元、跌13.24％，中籤戶獲利從20多萬只剩下4萬，上櫃掛牌賞味期不如預期，令投資人大失所望。

有網友在批踢踢股版po文表示，藏壽司最近炒的沸沸揚揚，於是股市韭菜新手勇敢買進10張，一天就吃了一頓123451元的空氣壽司，股市韭菜多！

壽司也挺多！

藏壽司掛牌後跌落神壇，賠錢的投資人是否要砍掉，金玉峰證券投顧總經理周銘聰表示，不猜行情不賭行情，投資人若有疑慮就拿回現金；藏壽司申購賺20萬變4萬，從近3年營收來看，其實暗藏玄機。

亞洲藏壽司在台灣於2018年店數為16家店，其平均每店每月營業額約為800~1000萬元，全年營收14億元，稅後淨利1.07億元，EPS 3.4元。2019年度合併營業收入為19.26億元，稅後淨利為8,871萬元，每股盈餘為2.47元，退步了。到了2020年上半年度之合併營業收入10.1億元，稅後淨損為1,525萬元，每股虧損為0.40元。

周銘聰指出，藏壽司在9/16興櫃均價178.79元，已經下跌8.07元，出現警訊。股價的末端永遠等於EPS，主人與狗理論，主人是基本面，股價是狗；狗跑太快了，脫離基本面，自然要回來找主人。且是否會跌回承銷價55元？除非下半年能業績由負轉正。他提醒，投資人參與抽籤時，要審慎評估，不要一窩蜂呀！

摩爾投顧分析師鐘崑禎則認為，因上半年藏壽司新增3間分店，目前投資成本還未完全收回，預估全年EPS最高不超過1元，比起去年的1.97元，2020全年EPS將會年減6成以上，短線不用期望可以漲回成本，但上櫃後，籌資快速、加速展店，明年有望快速拉高整體EPS，屬於短空長多，若投資人慘虧10多萬，不停損的話，就要拗到明年。

(中時新聞網)