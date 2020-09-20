能以34歲「高齡」跟35歲隊友「小皇帝」詹姆斯並肩作戰，湖人替補後衛隆多不禁發表自己保養之道，「這源自對身體的嚴格要求，我沒為自己身體投入百萬美元(暗喻詹皇)，但我投入了百萬小時，這就是我在第14個球季保持狀態主因。」

「你知道詹姆斯是最出色球員之一，你能夠看到他對自己身體要求有多嚴格，他細心保養自己身體，」隆多說，「在我年輕時候，賈奈特也替我建立榜樣，待在重訓室與訓練館內，正確保養身體，我就是從這些並肩作戰的隊友身上學習。」

說起另一位隊友「魔獸」霍華表現，隆多表示，「我過去兩周一直告訴他，他會在這個系列戰強勢回歸，我很開心看到他上場比賽，展現他的天賦以及我們多需要他，總冠軍需要所有15名球員的努力，我們在G1證明教練會利用板凳深度。」

今年前兩個系列戰首戰皆敗，好不容易來到西區冠軍賽才贏首役，隆多認為其中不同之處在於，湖人這次充分做好針對金塊的研究，「金塊雖在G1首節表現出色，也給我們迎頭痛擊，但我們做出回應，努力在防守端做出影響勝負的決定。」

(中時 )