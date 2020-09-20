奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！本周牡羊座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，雙魚座金錢運最旺。另外射手座事業運需要留意，處女座愛情運需要留意，巨蟹座金錢運需要留意。

▍牡羊座

開運顏色:綠色

幸運數字:56

整體運勢★★★

牡羊對於堅持的事物在下周開始動搖，覺得不被周遭的親朋好友支持，也開始懷疑自己的堅持否有必要，這部分要多注意囉！

▍金牛座

開運顏色:水手藍

幸運數字:58

整體運勢★★★★

金牛朋友不給自己添加壓力，並且開始懂得享受目前的生活，對於自己未來的生活規劃也清晰不少，將更努力為生活努力唷！

▍雙子座

開運顏色:紫色

幸運數字:96

整體運勢★★★★

雙子朋友的上進積極在下周看起來特別明顯，也開始積極著手調整自己目前的生活狀況，只是稍嫌有點鑽牛角尖，讓自己存在些壓力，要注意唷！

▍巨蟹座

開運顏色:紅色

幸運數字:94

整體運勢★★

巨蟹下周因自信消退，連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，甚至看似穩定的工作狀況也在下周開始動搖，這部分要多加留意囉！

▍獅子座

開運顏色:咖啡色

幸運數字:75

整體運勢★★★

獅子朋友面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，奧斯建議要好好把握下周喔！

▍處女座

開運顏色:灰色

幸運數字:25

整體運勢★★★

處女朋友，奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己喔！

▍天秤座

開運顏色:橘色

幸運數字:15

整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友有安心穩定的感受！

▍天蠍座

開運顏色:白色

幸運數字:10

整體運勢★★

天蠍朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，可能會影響到你目前的生活喔！

▍射手座

開運顏色:黃色

幸運數字:53

整體運勢★★★

下周射手朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後的會有問題爆發的隱憂，另壓力及情緒要懂得適時發洩唷！

▍魔羯座

開運顏色:暗紫色

幸運數字:54

整體運勢★★★★

魔羯朋友思緒清晰也活絡許多，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決、不拖拉，會是個解決能力良好的一周！

▍水瓶座

開運顏色:深藍色

幸運數字:68

整體運勢★★★

水瓶座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思緒清晰的狀況下周不再如此強烈，下周在面對事情上，會較被動些！

▍雙魚座

開運顏色:玫瑰紅

幸運數字:19

整體運勢★★★★★

雙魚的朋友下周心靈上的喜悅反應在外在，讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)