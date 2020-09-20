新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）

奪命殺手新冠肺炎病毒粒子很耐命，一組匈牙利研究團隊發現，用微小的針頭戳它上百次，它還是不會像氣球般爆裂。此外，它不但耐高溫，還有自癒能力。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）大約只有80奈米寬，而針頭遠比那小得多。科學家拿針頭從上戳到底，雖然把它壓扁，但針頭一離開，它立刻恢復原狀，或許是目前已知彈性最大的病毒。

研究人員前前後後戳了它上百次，但這病毒粒子卻幾乎毫髮無損。由匈牙利布達佩斯塞麥爾維斯大學（Semmelweis University）柯勒梅耶（Miklos Kellermayer）博士領導的研究團隊說，新冠病毒粒子富有驚人的彈性，而他們已將尚未經同儕評審的論文發表在生物科學開放式預印本存儲庫網站biorxiv.org上。

柯勒梅耶的團隊指出，新冠病毒雖然不斷被針刺變形，但整體結構與內部似乎不受影響。而這或許是由於它具備機械與自癒特性，因此得以確保自身能適應各式環境。

另一方面，法國科學家4月發現，新冠肺炎病毒暴露在攝氏60˚的溫度下1小時後，還能在動物細胞內複製。而北半球一些國家夏季新冠肺炎疫情大爆發就顯示，高溫並不會如原先所預期的，減緩新冠疫情大流行。而柯勒梅耶的團隊發現，他們將新冠病毒粒子加熱到90˚，並持續10分鐘，但驚人的是，只有部分刺突蛋白脫落，但整體結構仍完好。

事實上，新冠病毒的獨特結構往往令科學家訝異不已。例如，北京清華大學的研究團隊本周在學術期刊《細胞》（Cell）上發表了至今最詳盡的新冠病毒結構報告。他們發現，它能堆積大量核酸帶（nucleic acid ribbon），而這些核酸帶可把遺傳數據帶入非常緊密的細胞膜中，但不會使兩者絞在一起。

雖然病毒離開宿主後，通常會變得很脆弱，但一些研究顯示，新冠肺炎病毒能在如碗櫥等日常用品的表面上存活好幾天。而至今仍不清楚，它究竟是怎麼克服環境干擾，展現出如此頑強的生命力。

(中時新聞網)