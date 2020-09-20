通靈大師江嘉葉。

不忍離開！峮峮「最早到最晚走」守靈堂10小時、小鬼經紀人護送 粉絲打氣喊：妳要堅強｜2020.09.19

小鬼黃鴻升本月16號被發現猝逝於北投家中，享年36歲。昨日是小鬼靈堂開放弔唁的第一天，至親好友們都紛紛前來悼念，場面哀戚，但通靈大師江嘉葉卻在看到靈堂某一幕時，忍不住直言糟了。

江嘉葉以通靈觀小鬼靈堂，她說靈堂以白色鮮花佈置，加上一張小鬼仰天若有所思的照片，氣氛是那麼純潔，乾淨無穢，就像小鬼的內心世界是那麼純正、善良、慈悲，看不得旁人受苦。只要朋友有難，小鬼一定伸張正義和愛心，極力協助，他的嘴角略翹有氣，說話口吐蓮花，很能安慰鼓勵他人，自己受苦卻悶聲不響，但會很有志氣不服輸的鞭策自己。

不過江嘉葉一開始看靈堂照片，卻看不見小鬼身影，再仔細一看，居然看到小鬼魂魄躲在其照片右下角，一副驚恐，不知發生什麼事，「祂的魂魄看起來很虛弱，無元氣沒精神，就像沒睡飽的人，有點不清醒，迷迷糊糊。」

後來請示三太子，江嘉葉才得知原來小鬼魂魄沒有引魂來此，「有6分尚留在遺體那邊，這裡只有4分，一定要趕快處裡，否則魂魄不全是不吉的，請家人、朋友能趕快到大體邊告訴祂狀況，並請祂跟著來到靈堂。」

★民俗說法，僅供參考

(中時新聞網)