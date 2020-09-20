美式賣場好市多廣受歡迎，不少獨門產品加上極為優惠的價格，都讓民眾趨之若鶩，結帳都是3、5千起跳，近日好市多又開賣某樣商品，價格3899元，網友一看暴動，直呼內行人必搶爆，而且還現省2000元。

網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文：「它又出現了，不買真的對不起自己」，更表示連店員都說是搶手貨，「懂的人一定懂」。一看照片，原來是Alpha Industries所推出的MA-1 NASA飛行外套，實際上Alpha官網查詢，一件要價5990元，但好市多售價3899元，也讓網友暴動直呼「現省2000元」。

好市多中和店再度開賣Alpha MA-1 NASA飛行外套，讓不少軍裝迷與Alpha粉暴動，價格更是比官網便宜2000 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

會員們紛紛留言：「這也太殺了」、「內行人必買」、「軍裝迷的最愛」、「光Alpha出品就值得了」、「休士頓機場有在賣，很好穿」、「ALPHA專門做軍裝的，懂得一定懂」。

但也有人表示：「我媽說穿起來很像警衛阿伯XD」、「台灣越來越熱，總覺得快要不需要穿厚外套了」、「去年連羽絨衣都沒出場，今年有需要嗎」、「會不會變成SuperDry第二，到處撞衫」、「還以為是保全公司制服」、「這套很吃身材，務必試穿過」。

(中時新聞網)