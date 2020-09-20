英國保誠集團提倡健康與保障，斥資4億英鎊，結合AI人工智能與大數據，推出台灣業界唯一提供一站式健康管理服務的應用程式「Pulse 跳動生活」 App，即日起上線，提供民眾免費下載。

保誠人壽總經理王慰慈表示，「Pulse 跳動生活」陸續於馬來西亞、菲律賓、香港、新加坡等11個地區上線，下載及註冊量已接近900萬人，掀起一股健康旋風；其中，台灣地區更與臺北醫學大學大數據研究中心合作推出「智能中醫體質檢測」 服務，回應國內民眾對中醫的保健需求。

王慰慈表示，「Pulse 跳動生活」是英國保誠集團投入健康與保障的新里程碑，透過創新的數位科技應用，希望協助國人預防、延緩疾病的發生，同時保障自己的健康，重視健康風險管理；鼓勵大家要先照顧好自己，才能照顧好所愛的人，大家一起好幸福。

在各種功能中，王慰慈最愛台灣自行研發的「智能中醫體質檢測」功能，因為這是台灣自行研發；由於「Pulse」事鎖定亞洲平台，未來台灣開發的中醫體質檢測功能，也會延伸至其他國家。

「智能中醫體質檢測」功能是與臺北醫學大學大數據研究中心專業團隊共同合作，運用醫療大數據提供民眾透過自我檢測了解自己的體質，以及提供養身建議與健康資訊，必要時還可以尋找臨近的醫療院所，尋求最即時專業的醫療服務。

今年雖有新冠肺炎疫情搗亂，但保誠人壽仍繳出亮眼成績單；王慰慈表示，截止於8月底為止，新契約保費（FYP）收入成長約5％，今年底前有機會維持穩定成長水準。

(中時 )