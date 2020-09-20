兩岸關係近期因美方外交官員訪台、解放軍戰機擾台、演習，顯得不平靜，但民間交流真的會受政府立場影響嗎？一名大陸網友透露，曾有台灣年輕妹妹問他，「臺灣如果獨立了，你會在意嗎？」，大陸網友回應後，這位妹妹臉色卻頓時變了，一句話沒說，轉身就走。

一位大陸網友19日在陸媒《觀察者網》投書表示，自己因為在美術館工作緣故，2007年赴韓國進行為期10天的策展，就在工作接近尾聲階段，韓國當地藝術家請客作東，當天喝了不少酒，回到飯店(酒店)後，遇到一位台灣年輕女性，親切地和原PO用台灣普通話聊天，具體過程已想不起來，但當時該女子一句話，卻讓他印象深刻。

該名女子突然問道，「臺灣如果獨立了，你覺得你會在意嗎？」，大陸網友當下笑了笑，先回「我對這個不在意」，該女子聽完看似很滿意，但網友卻隨即補上一句，「妳要問解放軍，在不在意」。而搭話的台灣人，臉色卻頓時灰了。一句話再沒說，站起來接著就走了。該大陸網友說，自己事後常時不時想起這件事。

貼文也引起其他大陸網友討論，「不是挑你的刺，怎麼能說不在意呢？」、「其實你大可實話實說你在意」。

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陸媒 觀察者網。(圖/翻攝自 觀察者網)

(中時新聞網)