羅志祥PO文背景正是小鬼靈堂。(取自羅志祥IG)

小豬小鬼當年在節目中吵架。

小鬼黃鴻升本月16號驚傳在北投家中猝逝，享年36歲，噩耗傳出震驚演藝圈，連昔日好友小豬羅志祥也訝異不已，懶理過往心結，在社群網站寫下：「為什麼會這樣……」20日凌晨12時許，羅志祥更突然在限時動態寫下：「我來看你了」而背景正是小鬼靈堂。

小鬼出道18年，2006年因主持《娛樂百分百》與小豬結為好友，也是「Party Boys」成員之一。未料2007年卻傳出兩人兄弟情不再，起因於小鬼在廁所說喜歡小豬的女生都很膚淺，被小豬聽到，小豬更一度失控在節目中逼問小鬼：「我進廁所你沒有講我壞話？」令全場氣氛降至冰點。

雖然小鬼解釋是玩笑話，但兄弟倆也因此種下心結，同年隨著小鬼宣布退出主持9年的《娛樂百分百》，自此互不往來。事隔13年，這對昔日好友再次見面，卻是在小鬼的靈堂，令羅志祥心中感觸良多，稍早更在IG寫下：「我來看你了，跟你說了很多話，希望你能聽到，一路好走。」

其實先前就有一位PTT網友爆料，指自己曾趁著一起小酌的機會，問小鬼：「你跟小豬鬧翻是真的嗎？還是炒作？」小鬼則坦承是真的，不過已經沒事了，自己其實不想製造這個話題，很感謝小豬對他的提攜。

(中時新聞網)