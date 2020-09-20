男女情投意合，熱戀交往，但往往會因雙方家庭因素或是價值觀不同而分手，金錢更是容易引起糾紛。一名男網友表示，自己跟女友年收都破百萬，但女友過於節儉，一餐不吃超過70元，連拿了多年的iPhone8也不願意換iPhone12，讓他覺得實在太「客家」，文章PO出後網友怒罵快分手「你別耽誤人家」。

男網友在臉書《靠北女友my girl》PO文，表示雙方年收都破百萬，沒有經濟負擔，但女友實在太節儉，和牛套餐超過3000就會嫌「太盤了」，平日喜愛逛二手市集買便宜衣服，讓原PO忍不住抱怨東西買新不買舊，怎麼會有人跑去逛二手市集。

原PO繼續說，女友一餐不吃超過70元，飲料也不喝超過30，非特殊節日，到餐廳也絕不花超過600。

原PO說，iPhone12即將開賣，他想幫女友升級，結果女友認為手上的iPhone8還頭好壯壯，不願意換，讓他氣得大罵：「接下來是5G時代了，妳的i8又不能用，而且又不是妳出錢，再說才兩萬多而已，幹嘛那麼節儉，有毛病喔」，女友則回嘴：「我這是愛惜物品，不是節儉」。

原PO抱怨「客家女生都那麼節儉嗎」，稱自己交過兩任女友都是客家人，雖然人漂亮，性格不錯，但也實在太節儉，讓他受不了。

網友看到紛紛留言：「這種才是好妻子」、「適合你的是拜金女」、「這女生非常棒，請珍惜對方」、「快點分手，你別耽誤人家」、「這年頭，交個男友不容易，浪費被說台女，節儉被說客家女」、「收入高，漂亮又節儉，這麼好的去哪裡找」、「身在福中不知福」；也有人質疑「iPhone12都還沒發表，幻想文哦」。

(中時新聞網)