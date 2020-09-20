英國近年來出現1種新職業「裸體清潔員」，讓多數懶得自己整理家務事的單身貴族，紛紛爭先搶奪預約，甚至在疫情期間，預約量更是大為暴增，讓人不禁懷疑，裸體魅力的因素是否大過於清潔好壞的選擇考量呢？

英國近來新盛1種新職業「裸體清潔員」，自創立以來備受好評，就連在疫情期間，仍是可以接到許多客戶的預約。創辦這種新職業的公司「解讀全裸清潔」表示，本公司提供全裸清潔員到府做家事，絕對是純的沒有任何黑的成份存在。這家公司還表示，多數客戶竟還會向他們要求，到府打掃的全裸清潔員可否不用穿上防護衣，直接全裸在家裡為客人進行打掃就好，讓公司主管們驚訝不已。

公司老闆安德利安(Adrian)說明，當初創業的構想，是發現沒有任何1家清潔公司將「裸體」納入經營，因此突發奇想創造出這個「裸體清潔員」，安德利安也進一步說明，收費為每小時60英鎊來計算(2339元/1小時)。安德利安認為，疫情期間每位顧客都希望自己家裡能夠乾淨整潔，但還是會有不同的要求提出。

安德利安說明「裸體清潔員」的整體職務概況，工作時間從早上9點到晚上9點，共計12個小時，清潔員也穿著自己的工作專用服，客人所收到的帳單，項目名會寫上「清潔服務」，然而也要求客戶在清潔員工作過程中，千萬不能去打擾他們，更不能與他們有身體碰觸和拍照，目前已有許多人想加入這樣的工作團隊。

1名來應徵「裸體清潔員」的女性表示，這份工作其實沒有什麼問題，她目前所服務過的客人，都對她非常尊重，還會詢問她是否有感到不舒服，雖然她一開始接下這份工作時感到相當彆扭，約略做個幾次後，目前已經習慣這份工作內容，女清潔員還說明，她每個禮拜約做3到4次，每小時可賺進45英鎊(1754元台幣)，但如果是有穿上衣服工作，每小時則為23英鎊(896元台幣)，客源大多數為20歲到50歲的單身男性。

(中時新聞網)