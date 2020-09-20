今晚爭冠 由世界職業男網ATP、世界職業女網WTA共站的羅馬紅土網球賽，女雙戰場台灣一姐謝淑薇和捷克籍搭擋史崔可娃（Barbora Strycova ）7比5、6比4擊退美國卡特（Hayley Carter）／巴西史黛芬妮（Luisa Stefani），不但收下本站賽事3連勝，也搶下今晚女雙決賽門票，距離本季第4冠只有一勝之遙。

謝淑薇和史崔可娃世界排名分居1、2名，儘管因為新冠肺炎疫情睽違超過半年沒有合拍，但兩人默契依舊，雖然好事多磨，準決賽第一盤開打就連下5局有個好的開始，雖然一度因為連丟5局面臨危機，但及時回穩連搶兩局、收下首盤；第二盤台捷組合曾面臨4個破發點危機，但順利保發，第10局以「再見破發」收尾。

謝淑薇／史崔可娃在羅馬站賽事一盤未失、晉級到決賽，這是兩人今年第20勝，本季至今只有在澳洲網球公開賽女雙決賽吞過敗仗，也收下3座冠軍、1座亞軍，預計今晚10點和德國安娜萊娜（Anna-Lena Friedsam）／羅馬尼亞歐拉露（Raluca Ioana Olaru）爭冠。

(中時 )