台中市東海商圈凌晨發生氣爆造成4死1傷，台中地檢署檢察官陳振義會同法醫相驗，陳男一家3口遺體嚴重碳化，法醫抽取組織液、血液等，將化驗是否有毒藥物反應，相驗後檢警隨即再前往火場勘驗，檢警指出，是人為還是意外釀成？不排除任何可能。

龍井區新興路59巷11號19日凌晨4點17分，突然轟然一聲巨響發生氣爆，火燄波及隔壁13號及對面的12號、14號等；巨大火舌造成11號住戶陳男(42歲)、蔣女(37歲)、 陳姓男童(8歲)3人死亡，及12號行動不便的老人家吳男死亡外，13號住戶張男(38歲)於逃生時右腿撕裂傷。

警方指出，陳男與蔣女兩人，曾因兒子管教問題，陳男兩度動手打蔣女，被列為家暴案，兩人於今年5月離婚，但仍同住在一起；檢察官陳振義會同法醫前往東海火葬場相驗4名死者，檢警再前往火場勘驗。

警方表示，因火場尚凌亂、危險，只有火場鑑識人員從後方先爬入，警消在陳宅2、3樓和地下室共發現4個空的瓦斯桶；在3樓樓梯間找到幾乎燒熔打火機，是否陳男點燃瓦斯引爆、還是意外，檢察官表示不排除任何可能。

警方說，附近民眾有人指稱，發生氣爆前曾聽見8歲男童嚎啕大哭，還有人大喊救命等究竟是因陳男與蔣女爭吵吵醒男童大哭，還是氣爆引起大火男童驚恐大哭，檢警都須進一步再釐清，真正氣爆原因？待火場鑑識報告出爐方能確認氣爆原因。

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(中時 )