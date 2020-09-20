邱于庭目前過著恬淡生活。（盧禕祺攝）

邱于庭凍齡有術。（盧禕祺攝）

邱于庭透露過去作品中，最愛《包青天之鴛鴦蝴蝶夢》，她說若有人翻拍，她一定演出。（盧禕祺攝）

邱于庭在《包青天之鴛鴦蝴蝶夢》劇中，與張復健的演出很有火花。（摘自網路）

邱于庭曾是90年代的古典美人。（盧禕祺攝）

邱于庭曾到夏威夷度假。（邱于庭提供）

氣質依舊高貴典雅。（邱于庭提供）

歲月沒在臉上留下痕跡。（邱于庭提供）

邱于庭的23歲帥氣兒子John首次在媒體前曝光。（盧禕祺攝）

邱于庭育有一對兒女，對於帥氣兒子是否出道抱持隨緣態度。（盧禕祺攝）

中視昔日當家花旦邱于庭有「古典美人」之稱，當年聲勢如日中天之際，卻無端被爆是黑道大哥的女人，重挫演藝事業，當時老東家中視仍力挺她回到工作崗位，但她心情陷谷底無法釋懷，因此漸漸淡出演藝圈。前陣子又有媒體重提往事，孩子及家人不斷收到朋友關心、觸及她傷痛，覺得該拿出勇氣面對的時候，她打破沉默接受本報獨家專訪，還原32年前「招黑」始末：「請還我清白，給我一個遲來的公道。」

當年人紅是非多的邱于庭，被爆是黑道大哥的女人，至今仍讓她如鯁在喉。她此次受訪時表示，當年某家媒體女記者為博版面賺稿費，僅聽說大哥的女人是演藝圈名字裡有Tin，沒求證就自己幻想連結，不負責任的大筆一揮、編了故事，從此把她推向萬丈深淵，「事後該媒體只在小角落登一篇請我吃飯道歉的照片，真所謂大街上打人、小巷子道歉，在那年代，我只能啞巴吃黃蓮，無助了32年」。

她重申自己沒有歧視黑社會，但沒有的事被拿來裁贓、凌遲32年，希望大家將心比心，那所謂的大哥高矮胖瘦、圓的扁的，她不認識也沒見過，「若有人再繼續傳播，拿出證據當面對質吧，再傳假新聞是有誹謗罪的；我願懸賞獎金，如果有誰拿出證據，哪怕是拿出認識那大哥的證據，有的話就讓我斃命吧，造口業的人不怕下地獄？多年前我在節目公開否認，播出時卻被剪掉，很無奈」。

邱于庭表示，對流言原已放下多年，也不太接觸演藝圈，希望透過時間證明，相信台灣人很善良，不會因假新聞一再消費她，但事實不是如此，「這32年我走到哪都常被挑起那氛圍，太多人一直在我傷口上灑鹽，然後再勸妳別在乎，我不知道什麼是同理心，這不實報導在32年的歲月，如影隨行傷害我及家人，我的演藝事業、人生，真的夠痛了」。

她23歲帥氣兒子首度曝光，受訪當天怕媽媽難過，在旁頻安慰。當年她曾為這個流言想不開，「人言可畏，32年前的新聞標題殺人，我雖然活過來，但我的家人百分百受傷，多年來很多人用好奇的話題，不斷影射消費我，這感受只能說如人飲水，冷暖自知，我的家人跟著承受這冤枉的污名，難道我兒女還要一輩子背負這種莫須有的霸凌？」

她當年25歲和前夫談戀愛，39歲生兒子、41歲生女兒，她有時會無奈苦笑對兒子說：「如果有黑道大哥在（1988年她30歲），你爸早就就砍。」兒子會開玩笑跟她說：「當大哥的女人很酷。」她笑回：「我是二哥的女人。」母子對話十分逗趣。她21歲的女兒以及閨蜜為了安撫她心情，會有智慧的對她說「會傳流言或利用流言傷害妳的人，不是無腦分析，就是有心利用這流言落井下石」。

邱于庭表示，兒女雖豁達，並不代表不會傷害到他們的人生，兒女從小學就不斷被同學的家長在背後有意無意說「他媽媽是大哥的女人」，「這樣霸凌孩子，所以我才將他們送出國，希望他們擁有純淨的環境成長，不要因為母親藝人的原罪，用放大鏡檢視他們。如今他們回來，兒女各自有他們的前程，我不能再讓他們繼續跟著承受這不白之冤誤了他們的人生」。

她哽咽說，父親當年走的時候，沒能平反這流言讓他釋懷，母親下個月90大壽，自己不能再有遺憾，「如果我再沉默就太不孝了」。她當年失婚後，在台專心陪伴年邁的母親，兒女在美國念書，今年因疫情回台，兒子下個月將從大學畢業。兒女是否希望她找伴？她自嘲是個怕麻煩的人，很享受現在過得恬淡自適的生活；多年前她曾拍民視八點檔，對於重回螢幕拍戲，她說過去作品中，最愛《包青天之鴛鴦蝴蝶夢》的故事，「若有人翻拍，我一定演」。

邱于庭19歲時從廣告圈發跡，經朋友介紹演出電視劇《遊俠兒》，但未受重用，1983年改與中視簽約，首部戲是中視閩南語連續劇《鐵漢柔情》，第2部電視劇《大執法》一炮而紅，並獲中視力捧為當家花旦。她人氣上漲，片約不斷，也演出了很多有特色的劇集，如《大將軍與小鳳仙》中的小鳳仙、《胭脂扣》中的胭脂、《七世姻緣之洛神賦》中的甄宓等。

她在紅遍大街小巷的電視劇《包青天》各單元的演出，無論是《包青天之報恩亭》中落落大方的水仙，還是《包青天之鴛鴦蝴蝶夢》中氣質出塵的沈離垢，古裝扮相溫婉優雅深植人心，因氣質出眾，當年她也是廣告商最愛，光是國際牌的廣告就拍了上百支，即便淡出螢光幕多年，不少觀眾仍對她印象深刻。

(中時 )