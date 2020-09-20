蘋果公司的市值曾在上個月突破2兆美元，創下歷史新高，也邁向了新的里程碑，成為全球市值第一的公司，但是自9月2日股價觸及盤中歷史最高點137.98美元後，經過12個交易日，到目前為止已下跌22.6%，市值損失約5320億美元。

CNBC報導，蘋果之前曾宣布股票1拆4，使其股價在8月份飆漲21.4%，但最近的2020年的第一個盛事——秋季發表會，卻無法滿足外界的期望，使股價後來出現一波急挫。

報導指出，蘋果本周二發表一系列新產品及部分更新軟體，包括Apple Watch Series 6、iPad Air、Apple One組合訂閱服務等，但卻未發大家所期待的iPhone新機。

蘋果近最近的疲軟也來自於科技股拋售潮，以科技股為主的那斯達克指數已跌入修正區，從歷史高點跌10%以上，一些投資者認為，科技股的失寵是出於估值過於迅速地被高估的擔心而來。

儘管如此，一些分析師認為，鑑於蘋果的大盤地位和產品的優質歷史，蘋果股價將會反彈。投資研究機構Loup Venture分析師吉恩·蒙斯特（Gene Munster）表示，這次蘋果秋季發表會的重點在於如何熟練地向消費者推銷更昂貴的產品，而蘋果確實擁有一些世界上最好的產品，越有價值產品的越昂貴，消費者應該懂得權衡利弊，看到它的價值。

(中時新聞網)