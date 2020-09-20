台北市信義區威秀影城中庭，昨天（19日）晚間10時許左右，一名身穿黑色衣服、藍色牛仔短褲的女子遭一口罩男用一桶屎從頭砸下，並將桶子蓋在女子頭上，現場瞬間瀰漫劇烈惡臭。男行兇完就立即逃離現場，警方接獲報案後，將調閱監視畫面調查原因。遭遭人潑屎的女子表示，不願提告後就自行離去。

據悉，這名遭人潑屎的女子姓邱，年約21歲。她昨晚坐在威秀影城的石椅子上，她頭上罩著一個白透明小水桶，頭部被淋了一身黃褐色不明液體，上面還疑似有顆粒殘渣。事發後，現場人看傻眼，也聞到惡臭。

有一旁民眾看到用手機拍下潑屎現場，在今天（20日）凌晨將照片PO在臉書社團「爆料公社」。畫面驚人，也引發不少網友留言。

警方獲現場民眾報後也趕到現場處理，由於潑屎現場屬公共場所，將調閱監視畫面，約談動手的男子到案說明。

至於遭人潑屎的女子向警方供稱「不認識動手的男子」，並表示不願提告後就自行離去。

(中時新聞網)