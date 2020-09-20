氣象局今晨也針對台北市、新北市、基隆市、桃園縣發布大雨特報。（圖取自氣象局網頁）

秋意濃！今日北部降溫明顯，早晚需注意溫差。受鋒面影響，今（20）日基隆北海岸及大台北、桃園地區有局部大雨發生的機率，氣象局今晨也針對台北市、新北市、基隆市、桃園市發布大雨特報，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風。

今日鋒面通過及東北風增強，北部及東北部氣溫稍下降；台灣北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，基隆北海岸、北部、東北部及東部地區有局部大雨或短時豪雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。

今日北部、東半部高溫30至32度，中南部高溫約34度，中午前後仍較炎熱，各地低溫約在25度左右。

明（２１）日東北風影響，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。今日西南部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及金門、澎湖有長浪發生的機率。

今、明兩天中部以北沿海、空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有８至９級強陣風，請注意。

紫外線方面，今天除了新北市、桃園市、基隆市、台北市、新竹市、新竹縣、台中市、苗栗縣、彰化縣、連江縣為黃燈「高量級」外，其餘地區皆為紅燈「過量級」，提醒民眾外出多加注意防曬。

空氣品質方面，今天鋒面通過及東北風增強，北部及東半部地區有雨，受降雨洗除作用影響，空氣品質良好；南部地區位在下風處，稍易累積污染物。北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

(中時新聞網)