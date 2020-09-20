美國商務部18日宣布，禁止美國民眾從9月20日起下載中國大陸騰訊旗下的微信（WeChat）通訊軟體以及字節跳動海外短片視頻App抖音（TikTok）。英國傳媒19日報導，美國總統川普已批准協議，讓TikTok繼續在美國營運，而新的TikTok公司將由美國科技公司甲骨文和美國沃爾瑪公司控制，跟大陸無關。

美國商務部宣布，禁止美國民眾從9月20日起下載微信（WeChat）、短片視頻App抖音TikTok）。據日前美媒報導，禁止美國新下載TikTok的禁令可能有轉機；母公司字節跳動業正競相就其美國業務的命運達成協議。字節跳動已經與甲骨文公司和其他公司進行了談判，以創建一個新公司TikTok Global，旨在解決美國對其使用者資料安全性的擔憂。但字節跳動仍需川普的批准才能避開美國的禁令。

據日前美媒報導，甲骨文或沃爾瑪仍有可能收購TikTok股份。甲骨文之前曾表示已與TikTok達成了交易，但是川普卻表示尚未準備好這同意這項交易。

不過目前似乎封殺有了轉機，據英國傳媒引述消息指，美國總統川普已批准協議，讓TikTok繼續在美國營運。

另據美國財經頻道報導，新的TikTok公司將由美國科技公司甲骨文和美國沃爾瑪公司控制，新公司位於德州，名為TikTok Global。新公司大部分董事多由美國人擔任，另有一名保安專家出任董事會成員，跟大陸無關。

(中時新聞網)