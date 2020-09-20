自殺防治中心日前公布最新數據，15~24歲青少年自殺死亡率已連續三年創新高，醫師認為現代雙薪家庭缺乏互動，青少年又面臨課業、同儕、社群媒體諸多壓力。

全世界先進國家的自殺率都逐年上升，加拿大兒童的第一名死因是自殺；日本去年的青少年自殺率更創30年新高，台灣去年也有近8000名青少年自殺身亡，其中台北市的青少年自殺死亡率更增加6成。

自殺防治中心分析3大原因，分別是精神健康(約36.3%)、家庭與親密關係(約32.9%)與學校適應與霸凌(約10.7%)，其實三者之間環環相扣，而憂鬱症更是最常見的心理健康問題。

根據國民健康署的調查，以重度憂鬱症來說，65歲以上民眾比例最高，佔8.4%，推測與健康惡化、社交限縮有關；但值得注意的是，排名第二的竟是15~17歲的青少年，佔6.8%。

現在的孩子大多早熟又敏感，再加上社群媒體發達，使得青少年人際關係變得更加複雜，校園霸凌事件也愈來愈多。（圖／翻攝自爆料公社）

「相較於10年前，青少年憂鬱症的比例明顯增加，課業競爭、同儕關係、戀愛、霸凌等問題都比以前更加嚴重，但最大的關鍵應該是親子關係愈來愈疏離，導致孩子情緒無處可抒發。」

中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周柏翰說，「雖然這些壓力過去也存在，但以前家庭關係緊密、兄弟姊妹較多，也許跟父母哭訴一下，或是回家跟手足玩耍，壓力就能獲得抒發。」周柏翰說，再加上如今社群媒體發達，孩子又較為早熟與敏感，同儕關係、戀愛都變得更加複雜。

當孩子情緒起起伏伏時，許多父母卻因為忙碌而沒有察覺，雖然在物質生活上盡量滿足孩子，安排許多「超前部署」的課程，卻很少與孩子好好聊天，久而久之，親子之間成了最熟悉的陌生人。

「有些爸媽直到孩子出現自殘、自殺舉動後，才發現孩子生病了。」周柏翰說，但拖延至此已經病況嚴重，必須花更多的時間才能將孩子從深淵中拉出來。

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(中時新聞網)