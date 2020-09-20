「我當時很沮喪，覺得自己怎麼會只考第五名？！」16歲的阿文(化名)回憶1年前自己的心情，阿文來自一個高社經地位的家庭，父母都是留美碩士，也都擔任科技公司高階主管。

「爸媽對我的期許很高，除了上課之外，還會幫我安排私人家教，從小到大我幾乎都是班上第一名。」阿文拼命考上第一志願的高中，卻發現到處都是天才，相較之下自己似乎太過平凡，再怎麼努力也追不上。

「我不想跟爸媽講這些事。」於是阿文開始習慣夜晚拿刀片自殘，劃破皮膚時的痛楚似乎讓壓力稍微解放，但沮喪情緒嚴重影響讀書效率，成績逐漸下滑，終於來到第五名，這次阿文選擇吞下大量安眠藥，幸好最後搶救回來。

阿文目前已經休學，正持續以藥物治療中，他透露父母一直急著要他趕緊復學，「但我覺得自己還沒準備好。」

國泰醫院精神科蘇渝評醫師說，與憂鬱症患者相處，最重要的是「傾聽」。（圖／蘇渝評醫師提供）

國泰醫院精神科蘇渝評醫師提醒，當孩子和「過去不同」時就要警覺，可能是變得沉默、不愛出門等等，此時要找機會多與孩子聊聊，但建議「多聽少說」，以免變成說教，反倒讓孩子覺得被責罵，下次就不會再與父母多說。

諮商心理師黃宜靜說，許多父母會說「這又沒有什麼？幹嘛在意？」，這彷彿潑孩子冷水，暗示「你的情緒不重要」，建議先聽聽孩子的心情。「面對孩子的情緒問題，父母的包容最為重要！」

黃宜靜說，無論孩子的情緒多不理性，父母都要多點耐心，建議多以過去曾有的成功經驗鼓勵孩子，例如當孩子不想出門時，別說「幹嘛不出門？不要一直窩在家裡」，改說「你之前去打籃球，不是很有趣嗎？」具體的提醒孩子過去快樂的經驗。

「尤其青少年如果從小到大生活中都充滿單一價值，例如學業成績，當課業不理想時，很容易就覺得自己沒有價值，人生沒有意義。」周伯翰建議父母先放下對「學業」的執念，當孩子情緒出問題時，先讓他多接觸喜愛的事物，找到自我價值之後，情緒才會逐漸穩定下來。

當孩子以自殘的方式抒發壓力，家長要有所警覺，建議帶孩子就醫尋求專業協助。（圖／報系資料庫）

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