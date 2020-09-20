中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰說，若是憂鬱症情況較為嚴重，反覆出現自殺、自殘舉動時，當務之急便是先以抗憂鬱藥物穩定情緒，先讓他停止輕生，再搭配心理諮商讓孩子傾訴心情。

國泰醫院精神科蘇渝評醫師說，很多家長甚至沒時間陪孩子就醫，門診中反倒是很多熱心的老師從中幫忙，「但就算如此，很多孩子也不願讓老師知道自己的心事，只有透過一次次的諮商，才能讓他們慢慢說出來。」

蘇渝評說，如果孩子的負面情緒無法舒緩，建議就醫接受專業協助，因為罹患憂鬱症之後，腦神經的活性就會逐漸減弱，因此對任何事物都感到負面悲觀，就算有高達90%的希望，患者仍選擇相信10%的絕望。

透過藥物、心理諮商都能逐漸讓腦細胞活性恢復，負面情緒就會減少。此外，親子關係與病況息息相關，也可透過共同諮商增進親子溝通，有助於病況。如果藥物、心理諮商都沒用，醫師就會進一步考慮最新的「經顱磁刺激術」或「雙側矽塔波刺激治療」，利用非侵入的方式，以磁能刺激大腦的前額葉，促使腦神經細胞活化，進而改善憂鬱症病況，大約需10~20次療程，每次需自費5000元。

醫師周伯翰表示，同樣時間內，「雙側矽塔波刺激治療」發出的磁能較頻繁，因此只要治療10分鐘，「經顱磁刺激術」則需30至40分鐘。（圖／周伯翰醫師提供）

其中，中國醫藥大學新竹附設醫院與安南醫院針對「雙側矽塔波刺激治療」合作臨床試驗，結果發現8成患者改善病況，9成患者效果可持續5個月，比起「經顱磁刺激術」效果更明顯。

周伯翰說，如果屬於家族遺傳性的憂鬱症，也就是天生腦神經活性較差者，治療效果更可達100%，不過，目前磁能治療僅能適用於18歲以上患者，「但不代表18歲以下無效，只是法規還沒開放而已。」

（《CTWANT》提醒您，自殺解決不了問題，給自己一個機會！自殺防治諮詢安心專線：0800-788995）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)