憂鬱症的原因相當多，治療也需要多管齊下，並非單單只靠藥物、刺激腦神經就有用。中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰透露，曾有一位警政高層將19歲獨生女送來進行磁能刺激治療，希望幫助女兒走出憂鬱症，但諮商過後，醫師認為除了治療之外，還需增進親子之間溝通，因為父親長期習慣監視女兒行動、甚至曾當眾呼女兒巴掌，父女之間的關係劍拔弩張，恐怕也是導致女兒憂鬱症的原因之一。

周伯翰說，「但是父親拒絕進行諮商，彷彿認為女兒憂鬱症是她個人的問題而已，只要趕緊把大腦治療好即可。」後來也不再繼續帶女兒前來治療，「只能希望女兒未來能進行個人的心理諮商，走出親子關係的創傷。」

青少年也容易因戀愛陷入憂鬱，不過多數屬於暫時性，只要適當紓壓就能度過。（示意圖，非當事人）（圖／報系資料庫）

親子關係多重要，剛升格成母親的藝人歐陽靖最明白，由於童年孤獨、同儕霸凌，青少年時期罹患嚴重憂鬱症，當時兩位好友相繼跳樓自殺，因此讓她下定決心治療，媽媽譚艾珍赫然發現自己的疏忽，造成女兒童年如此缺乏安全感，因此當女兒生病時，譚艾珍選擇無怨言的包容，再加上歐陽靖開始跑馬拉松，最後終於戰勝憂鬱症。

「多做一些平常不做的事情，才能紓壓！」國泰醫院精神科蘇渝評醫師說，正是過去的生活方式導致罹患憂鬱症，所以當然要跳脫出去，例如放下書本或手機到戶外運動，不要總以「累」為理由，憂鬱症是心累、並非是身體的累。

醫師鼓勵憂鬱症患者跳脫原本生活方式，例如本來都宅在家，就應該多到戶外打球、活動，有助於紓壓。（圖／焦正德攝）

至於家人，其實只要持續關心憂鬱症患者就好，當他們情緒困擾到絕望，可以在旁默默陪伴，多聽少說，千萬不要當壓倒駱駝的最後一根稻草，這稻草不見得是很重要的事情，很可能只是親友隨意的一句責備，卻留下無盡遺憾。

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(中時新聞網)