在 Instagram 查看這則貼文

After consulting with several of the best doctors, it has become clear that I need Tommy John surgery. I was hopeful that I would be able to return to competition in 2020, however, during my simulated game unfortunately the injury worsened. Obviously I’m extremely disappointed, but I will not let this slow down my aspirations for my career. I will approach this rehab the only way I know, attack and don’t look back. I’m confident that with a proper rehabilitation program and my unwavering commitment that this surgery will ultimately lengthen my career as opposed to shorten it. I can’t thank my teammates, coaches, the front office and my fans enough for the support they have given me so far in this process. I’m eager to get through this recovery and back on the field to continue to do what I love.

Justin Verlander（@justinverlander）分享的貼文 於 張貼

太空人王牌投手韋藍德(Justin Verlander)本季終究沒有回來，他20日在IG宣布必須進行俗稱Tommy John的韌帶重建手術(右手肘)，「我本來希望今年可以返回賽場，不幸的是模擬賽讓我的傷勢惡化。我深感失望，但不會因此放慢我的腳步，我會全力爭取回歸。」

韋藍德7月25日開幕戰主投水手隊，6局失2分奪首勝，7月27日就被球團宣布右前臂拉傷。畢竟球季只有兩個月，《休士頓紀事報》當時判斷是肘傷，最糟的情況是TJ手術，結果正如所料。聽取多位醫生的建議之後，韋藍德決定開刀。

太空人與韋藍德的合約只剩下2021年最後一季(3300萬美元)，韌帶手術相當於讓他明年也報銷，2022年開季時將屆滿39歲。如果太空人不與他續簽，今年的開幕戰就已經是他效力太空人的最後一場比賽了。

韋藍德說：「我相信這(手術)有助於延長我的職業生涯。我向隊友、教練、高層、球迷致上最深的感謝。」

2004年韋藍德被老虎選中，他是該年榜眼，2011年他勇奪投手3冠王，同時獲選美聯MVP與投手賽揚獎。2017年8月31日交易大限的午夜，他決定從效力13年的老虎轉投太空人，最終拿下世界大賽冠軍。去年他以36歲之齡第2次摘下賽揚獎，已有挑戰棒球名人堂的顯赫戰功。

(中時新聞網)

#Justin Verlander #韋藍德 #太空人 #手術 #MLB