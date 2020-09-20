太空人王牌投手韋藍德(Justin Verlander)本季終究沒有回來，他20日在IG宣布必須進行俗稱Tommy John的韌帶重建手術(右手肘)，「我本來希望今年可以返回賽場，不幸的是模擬賽讓我的傷勢惡化。我深感失望，但不會因此放慢我的腳步，我會全力爭取回歸。」

韋藍德7月25日開幕戰主投水手隊，6局失2分奪首勝，7月27日就被球團宣布右前臂拉傷。畢竟球季只有兩個月，《休士頓紀事報》當時判斷是肘傷，最糟的情況是TJ手術，結果正如所料。聽取多位醫生的建議之後，韋藍德決定開刀。

太空人與韋藍德的合約只剩下2021年最後一季(3300萬美元)，韌帶手術相當於讓他明年也報銷，2022年開季時將屆滿39歲。如果太空人不與他續簽，今年的開幕戰就已經是他效力太空人的最後一場比賽了。

韋藍德說：「我相信這(手術)有助於延長我的職業生涯。我向隊友、教練、高層、球迷致上最深的感謝。」

2004年韋藍德被老虎選中，他是該年榜眼，2011年他勇奪投手3冠王，同時獲選美聯MVP與投手賽揚獎。2017年8月31日交易大限的午夜，他決定從效力13年的老虎轉投太空人，最終拿下世界大賽冠軍。去年他以36歲之齡第2次摘下賽揚獎，已有挑戰棒球名人堂的顯赫戰功。

(中時新聞網)