【1】親歷封城 台青導演分享抗疫紀錄

第18屆海峽青年論壇昨在廈門舉辦。在武漢發展的台青導演薛穎穜應邀出席和大家分享經驗，他歷經了年初新冠疫情最嚴峻的封城時期，期間兩岸曾有多班疫情包機，家人也催促他趕緊回家，但他最終選擇留下。薛穎穜坦言，封城期間曾經很害怕，但看到窗外樓下的醫護人員、義工，每個人都投入一線，毫不畏懼、無私奉獻時，「突然就安心下來，我看到整個國家的凝聚力。」他也在封城期間創作4首歌曲助力抗疫，並拍攝vlog紀錄封城生活，堪稱影像版的「武漢方方日記」。

【2】連戰籲維繫和平 台勿淪棋子

大陸派多架戰機在台海附近實戰演練，並跨越海峽中線，國台辦稱此行動是「針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動」，對此，國民黨表示完全不能認同，強調始終反對中共任何對台軍事威脅，呼籲中共應宣布放棄武力犯台，才能積累兩岸基本互信。前副總統連戰則提醒兩岸當局，如何維繫和平現狀，是現階段最值得深刻思考的議題。

【3】陳男遺體旁有瓦斯桶、打火機 東海4死氣爆 不排除人為因素

「轟！」台中市東海商圈19日清晨4時許驚傳爆炸，位於龍井區新興路59巷內的1棟透天民宅發生氣爆，大火波及4戶並釀成4死1傷慘劇。疑為起火點的11號陳宅，陳男、前妻及8歲兒子1家3口命喪火窟，爆炸威力也波及對街的12號，造成吳姓老翁逃生不及身亡。檢警發現4個瓦斯桶所在位置相當可疑，不排除人為因素，正調查釐清中。

【4】反制美 陸發布不可靠實體清單

針對美國商務部20日起將禁止騰訊WeChat（微信海外版）、字節跳動TikTok（抖音海外版）下載等有關交易。大陸商務部表示，如果美方一意孤行，中方將採取必要措施堅決維護中企合法權益。商務部昨也隨即公布「不可靠實體清單規定」，若外國實體危害中國主權、安全、發展利益，或對陸企等有歧視性措施，即可被列為「不可靠實體」制裁。

【5】公股銀遭爆 年薪650萬雇港人

國民黨前副祕書長蔡正元昨爆料，財政部下令要公民營金融行庫，招攬進用「香港專業人士」，每家行庫至少20人，每人年薪不得少於650萬元，根本就是掛羊頭賣狗肉，對提升台灣金融水準談不上什麼幫助。對此財政部否認，「年薪不可能強制規範」。

(中時新聞網)