上月28日總統蔡英文無預警宣布明年即將開放含萊克多巴胺(Ractopamine)美豬進口，農委會同日修正「動物用藥管理辦法」，不過最近網路出現有心人士在修正預告內容配以「偷偷通過台灣養豬業者也可以使用瘦肉精」說辭，農委會主委陳吉仲駁斥是假消息，不排除依據「社會秩序維護法」移送警察機關偵辦。

陳吉仲指出，近期網路流傳國內養豬業者可使用瘦肉精，痛批是徹徹底底的假消息、非常可惡的惡意造謠，強調「國內養豬維持100％完全不用萊克多巴胺」的立場從未改變。

他說，為了避免外界誤解，9月7日將預告文字調整為「乙型受體素為禁止國內製造，調劑，輸入，輸出販賣或陳列之藥品；牛及豬隻於國外使用萊克多巴胺，不在規範之列。」並正式公告。

陳吉仲表示，正式公告至今已經過2個禮拜，發現還有人拿舊的預告文字來作錯誤解讀，明顯是惡意造謠，目前已蒐集網路造謠的證據交給警調單位，警告針對惡意造謠一定「查辦到底」。

農委會防檢局昨(19)日深夜也表示，假消息會嚴重打擊國內養豬產業，造成豬農損失，為維護產業發展，不排除依據「社會秩序維護法第63條第1項第5款」規定移送警察機關偵辦，呼籲民眾不要以身試法。

然而有民眾表示，陳吉仲臉書寫到「假消息比美豬更可怕」，既然知道美豬可怕，政府為何還要開放來台？

(中時 )