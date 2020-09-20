以色列、美國雙重國籍男子孫武生，2018年將加拿大籍男子顏柏萊殺害棄屍於新北市永和河濱，高等法院承審法官日前親率員警，提訊在押的孫武生、共犯班特等人到現場模擬，由於各方供詞不一，法官一度訓斥孫嫌等人「講實話！」，高院考量孫武生、班特2人羈押期限將屆滿，裁定再延押2個月。

在台灣經營刺青工作室，並就讀政治大學國際經營管理英語碩士學位的孫男，與加拿大籍男子顏柏萊是朋友，但他因從事販售毒品，懷疑對方已成警方線民，擔憂對己不利，竟起殺機，事先籌劃如何殺人、分屍、棄屍。

孫2018年8 月21日將顏誘騙到河濱公園，先與友人班特以鍊鋸勒住其頸部，再用美工刀割顏頸部，並持開山刀砍殺後分屍；案發後，孫搭機出境菲律賓，被菲國警方解送返台歸案。一審依殺人等罪判孫無期徒刑、班判11年10月。

高院承審法官曾德水發現主嫌孫武生、班特、何傑生、吳宣4人供詞不同，加上各自供稱的行蹤及動線也有所出入，9月11日上午提訊在押的孫武生、共犯班特，還有交保的美籍嫌犯何傑生、吳宣在現場模擬。高院考量孫、班2人羈押期限至9月26日止，裁定2人再延長羈押2個月。

(中時 )