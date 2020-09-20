湖人隊首戰輕取金塊之後，替補中鋒「魔獸」霍華(Dwight Howard)或許有機會在第2戰成為先發。總教練佛格(Frank Vogel)正在考慮撤換原本的中鋒麥基(JaVale McGee)，他表示到開戰當天才會做出最後決定。
麥基首戰上場將近11分鐘，得分、籃板、助攻全部掛零，有1次阻攻但有2個失誤、4次犯規。反觀替補的霍華打了16分鐘，繳出13分、3籃板、2阻攻、2抄截，並且多次吸引犯規讓金塊陷入麻煩。
首輪對戰拓荒者，霍華平均上場18.9分鐘，場均8.4分、6.8籃板(3進攻籃板)，投籃命中率62%，發揮很大作用。次輪對火箭，湖人首戰吞敗後改以小個子陣型應戰，霍華從G2開始只打了4分半鐘垃圾時間，麥基的上場時間也變得零碎。
這次對付內外兼修、韌性強大的金塊隊，還有明星中鋒約基奇(Nikola Jokic)的全方位身手，湖人又開始重用麥基與霍華。
其實霍華原本就是明星級中鋒，現年34歲，論年齡還比詹姆斯(LeBron James)小1歲。只是霍華退化得比較快，2015年開始沒再入選明星賽。最後一個完整的球季是2017-18效力黃蜂，本季轉戰湖人，霍華生涯首次改打替補，69場只先發2次。
(中時新聞網)
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