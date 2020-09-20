美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台訪問，是自1979年以來美國務院訪台層級最高的官員，此次在台停留時間雖然不到48小時，仍與我國政府高層官員及各界人士，就多項議題交換意見，但多為閉門會議，引發外界猜測原因。對此，中華戰略學會研究員張競認為，「事前高調張揚，讓對方下不了台，自然就會招致華盛頓不客氣打臉對待。」

柯拉克已於19日下午搭乘美國專機離台。外交部表示，柯拉克次卿和訪團成員充分與我國政府高層官員及各界人士，就多項議題交換意見，台美將強化緊密經濟連結，並推動深化基於共享價值的全球合作夥伴關係。

針對柯拉克此趟訪台行程，張競接受美國《自由亞洲電臺》訪問時說，辦理外交要能夠放長線釣大魚，絕對不能急功近利，外交部門與國安機構以及朝野政黨，務必掌握美國來訪政務官員未來政治發展潛能，不要妄想逼人上架，立即收割政治成果，否則必然弄巧成拙。

張競也指出，外交是溝通與諒解的藝術，現在不論朝野都找來政治暴發戶辦理外交，自然就會顛覆對外交涉傳統，還在事前高調張揚，讓對方下不了台，自然就會招致華盛頓不客氣打臉對待。

(中時新聞網)