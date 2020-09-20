桃園市議員王浩宇退出綠黨，加入民進黨，他6月曾在臉書PO文表示，小黨的經營本來就非常困難，一個人自掏腰包、努力撐了5年卻整天被罵，「任何人都會選擇離開」，今（20）日凌晨他再次澄清遭指背叛綠黨一事，直言「其實，我是被綠黨鬥走的」。

王浩宇表示，離開綠黨後面對很多攻擊跟批評，大多都說他背叛綠黨、想蹭民進黨爭取更大的位置，但為保護綠黨，一直都沒說的真相是：我其實是被鬥走的。

1月10日晚上，王浩宇跑完最後一個選舉行程回到家時，已經快要午夜，突然收到一封「你已經被移除在綠黨擔任的角色」的通知，在綠黨的官方e-mail、Facebook管理權限通通被拔除，但事前完全沒有經過任何溝通，投票日前8分鐘的這封信，讓他感到錯愕又納悶。

王浩宇求證後發現，是綠黨內部某些認為綠黨會突破3%的夥伴，為爭奪未來綠黨的主導權跟補助款，發起政治鬥爭、排除支持他的派系，未來才能把黨權跟補助款握在手裡，4年幾千萬補助款太有吸引力。

雖然後來對方立刻道歉、坦承疏失，但這樣的做法讓王浩宇非常不舒服，出錢出力的他無法接受綠黨還沒有突破門檻就開始內鬥，因此無論綠黨是否突破3%都會選擇離開，而綠黨最主要的金主、長期協助的長輩，也在得知後暴怒，決定撤除所有支持，到現在都不曾再去綠黨。

王浩宇說，其實已經不生氣了，但還是想讓大家知道，從加入綠黨到離開，一直都是以綠黨的最大利益思考，沒有做過出賣綠黨權益的事，當初也下定決心就算破產也要繼續撐下去，民進黨曾推薦他入黨超過百次、拿出更好的位置，但都不曾想過要離開綠黨，至於最後離開就是個意外。

現在想來，王浩宇表示，真的好險綠黨沒有拿到補助款，否則這樣的內鬥，恐怕會在有錢之後檯面化，真的會很可怕。

其實，我是被綠黨鬥走的。 離開綠黨後，我面對了很多攻擊跟批評，大多都是說我背叛綠黨、想蹭民進黨爭取更大的位置，但面對這些攻擊與批評時，我為了保護綠黨一直都沒說的真相是：＃我其實是被鬥走的。 2020年1月10日晚上，當我用盡全力跑完了最... 由王浩宇發佈於 2020年9月19日 星期六

(中時新聞網)