台北市長柯文哲日前被問及有沒有想過選總統？他語出驚人表示，「我不是想，是直接準備」，一席話瞬間引爆話題。臉書粉絲專頁「聲量看政治」據新聞聲量分析，自1月11日總統大選至今，柯的相關新聞，有10位政治人物與其有關。其中佔比第一名為柯在疫情期間的政治假想敵衛福部長陳時中，前高雄市長韓國瑜則高居第二。

柯文哲日前表示，不是想選總統，是直接準備選總統。北市議員李柏毅問柯要宣布參選了嗎？柯強調，對國家有好處才做，去年每個人都說他會選，但最後沒選總統，去選的話，台北流行音樂中心、台北表演藝術中心、大巨蛋全會完蛋，當時就不敢走。至於是否覺得選不上才不選？柯回應，2020選上的機會比2024機會高很多。

柯文哲總是不經意冒出許多驚人言論，引來網友討論。臉書粉絲專頁「聲量看政治」便根據新聞聲量分析，自1月11日總統大選至今，柯的相關新聞，有10位政治人物與之有關。第一名是陳時中，在柯的相關新聞中，佔19.84%。自從疫情爆發後，柯屢針對陳時中的疫情作為發言，這段期間，柯似乎是將陳時中作為政治假想敵。柯日前也藉機抓到機會嗆陳時中「他念哪個醫學院？」，拿學校學歷向陳時中開戰。

第二名則是韓國瑜，在柯這段時間的相關新聞中，佔16.15%。韓、柯過去互動甚深，在2018市長選舉、2020總統大選，柯與韓互動是新聞政治話題之一。罷免前，柯仍一度為韓說項，直到接近罷免的最後一段時間，才開始與韓切割。對柯來說，韓是高度話題人物，時不時仍對其作為發言，以便攀其聲量。

第三名則為總統蔡英文，佔了12.34%。第四名與第五名，分別陳佩琪以及蔡壁如。值得注意的是，最後一名是台北市副市長黃珊珊，僅佔柯新聞的5.18%。

(中時新聞網)