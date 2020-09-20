前總統馬英九今天（20日）清晨6時赴宜蘭梅花湖，參加「2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽」，賽前馬英九接受媒體訪問時說，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台，但「到現在為止沒有看到有任何實質的談判，我覺得蠻可惜的。」

馬英九表示，兩岸關係是很緊張，美方來的人階層愈高，情勢就愈緊張，這兩個是連帶的。

馬英九是第4次參加梅花湖鐵人三項錦標賽，主辦單位說，雖然今年參賽人數比去年少一半，有近2000人，但這已經是全世界最大規模的鐵人賽。

(中時 )