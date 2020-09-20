美次卿來台 馬英九嘆：沒有實質談判蠻可惜的 09:022020/09/20 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前總統馬英九今赴宜蘭梅花湖參加鐵人賽，這已經是他第4次參賽。（李忠一攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九今天（20日）清晨6時赴宜蘭梅花湖，參加「2020宜蘭梅花湖全國鐵人三項錦標賽」，賽前馬英九接受媒體訪問時說，美國國務院次卿柯拉克（Keith Krach）來台，但「到現在為止沒有看到有任何實質的談判，我覺得蠻可惜的。」 馬英九表示，兩岸關係是很緊張，美方來的人階層愈高，情勢就愈緊張，這兩個是連帶的。 馬英九是第4次參加梅花湖鐵人三項錦標賽，主辦單位說，雖然今年參賽人數比去年少一半，有近2000人，但這已經是全世界最大規模的鐵人賽。 (中時 ) #馬英九 #梅花湖 #宜蘭 #國務院次卿 #柯拉克 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟部政務次長陳正祺 台美關係絕佳棋手 04:102020/09/20 專題周報 對話變調 民進黨裡外不是人 04:102020/09/20 時論廣場 美次卿訪台 共機擾台 江啟臣籲兩岸儘速恢復對話 15:262020/09/19 政治 兩岸開打 美國最樂見 04:102020/09/20 時論廣場 李登輝追思禮拜 總統親頒褒揚令 蔡矢言實現 生為台灣人的幸福 04:102020/09/20 政治要聞 官員排隊會柯拉克 學者諷朝拜鬧劇 04:102020/09/20 政治要聞 呂志翔》對話變調 民進黨裡外不是人 19:162020/09/19 觀點 柯拉克離台 外交部：台美將強化緊密經濟連結 15:282020/09/19 政治 蘇揆引馬政府辯護開放美豬 馬英九：我變成職業馬維拉 11:012020/09/19 政治 官邸宴請柯拉克 張忠謀作陪 蔡稱台灣有決心踏出關鍵一步 04:102020/09/19 政治要聞 政治熱門新聞 美豬爭議後 最新政黨街頭民調結果跌破眼鏡 - 政治 韓粉傻眼？黃捷罵完「怪獸水溝蓋」對陳其邁忘情大喊「9字」 - 政治 兩岸飛行員對話 大陸飛行員說沒有海峽中線 - 政治 兩岸會爆發戰爭嗎？學者爆：有件事台灣人沒注意到 - 政治 大陸人「會在意台獨嗎？」年輕妹妹聽到回應後臉色變了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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