台南市南化區北寮里百歲茄苳樹，樹幹內有個比人大的洞，讓遊客嘖嘖稱奇。（劉秀芬攝）

樹幹內有個比人大的洞，讓遊客嘖嘖稱奇。（劉秀芬攝）

台南市南化區北寮里百歲茄苳樹，傳說有求必應。（劉秀芬攝）

北寮國小帶領學生認識家鄉在地歷史景物，學童們幫老樹爺爺寫生。（北寮國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南市南化區北寮里有顆100多歲茄苳樹，樹身寬5.1公尺，樹幹因腐朽中空，經過救治後，現仍生機盎然，相傳「茄苳公」有求必應，村民在旁建廟，每年農曆1月15日為「茄苳公」的生日，村民會帶小孩做十六歲，在衣服上蓋印，保佑平安長大。

這顆老茄苳樹位於台20線公路旁北寮國小附近1公里處，當地人相傳，茄苳公有求必應，例如身體不好、小孩不聽話，請茄苳公幫忙都有好結果，村民因此集資在樹旁蓋了一間小廟。北寮國小推動校本課程落實素養導向教學，帶領學生認識家鄉在地歷史景物，日前也帶領學生到廟旁，幫老樹爺爺寫生。

茄苳公是北寮裡頭份部落宗教信仰的一部分，樹蔭下居民休息泡茶好地方，樹旁還有一口清泉井，水質清甜，終年不枯竭，因茄苳公的加持，民眾都前往取水「喝平安」，茄苳公信徒遍布各縣市，每年農曆1月15日生日時，為茄苳公過生日的信徒絡繹不絕。

1977年賽洛瑪颱風來襲，茄苳因樹幹內部有腐朽，傾倒壓毀小廟，經村民扶正後，又恢復生機，小廟也改建新廟，2014年市府將茄苳列入台南第166號珍貴老樹列管。

但老茄苳樹扶正後，樹幹內部腐朽日益嚴重，後來遇上蟲害，健康每況愈下，村民向市府求援，2016年農業局請福田樹木醫院團隊醫治，總算讓老茄苳樹恢復健康，樹幹也留下一個比人大的洞，讓遊客嘖嘖稱奇。

當時還有一插曲，一名工人鋸樹枝前未拜拜擲杯，因此不小心被鉅到皮開肉綻，得叫救護車送醫。因此林金倉每當帶遊客到此做社區導覽時，總是要提醒遊客，要跟茄苳公稟報一下，表示敬意。

(中時 )