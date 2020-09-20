冷姓男子被控利用在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工，協助基金會處理民眾捐贈統一發票機會，涉嫌從2011年到到今年為止，暗槓2000多張中獎發票，兌領883萬多元獎金，遭依公益侵占等罪嫌起訴。台北地院認為，雖然冷男認罪，但其罪嫌重大，有逃亡之虞，裁定限制出境、出海8個月。

檢方調查，在金融機構工作的冷男，休假到基金會當志工，協助整理捐贈箱內的統一發票對獎，近年因投資失利，侵吞中獎發票，甚至將發票帶回家對獎，利用工作時取得的人頭資料、或由哥哥名義兌領；若沒中獎發票則送回基金會。

事後有被冷男冒名兌獎的人頭，因申辦就學補助遭駁回，申請調閱個人財稅資料時發現多筆「競技」項目收入，向國稅局申訴遭冒名兌獎，檢調根據兌領紀錄，調閱兌領地點監視器後，鎖定冷男涉案。北檢依公益侵占罪、行使偽造私文書罪、詐欺取財罪嫌、違反戶籍法起訴冷男。

法官認為，冷男雖坦承犯行，但其犯罪嫌疑重大，且犯罪所得高達883萬4070元，日後將面對刑事訴追及高額求償，有逃亡動機，足認冷有逃亡之虞，裁定冷限制出境、出海8月。

(中時 )